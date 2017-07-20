Мужчина пытался незаконно вывезти старинные иконы из Горловки

В контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» 20 июля пограничники совместно с работниками ГФС обнаружили 9 икон, которые могут представлять историческую и культурную ценность. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Во время осмотра одного из автомобилей в багажном отделении обнаружено 9 икон. Перевозил иконы пассажир автомобиля, гражданин Украины, который ехал из неподконтрольной Горловки.

Обнаруженные находки переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы и принятия правового решения.