Мужчина пытался незаконно вывезти старинные иконы из Горловки

19:26, 20 июля 2017
Общество
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Фото: dpsu.gov.ua

В контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» 20 июля пограничники совместно с работниками ГФС обнаружили 9 икон, которые могут представлять историческую и культурную ценность. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Во время осмотра одного из автомобилей в багажном отделении обнаружено 9 икон. Перевозил иконы пассажир автомобиля, гражданин Украины, который ехал из неподконтрольной Горловки.

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Обнаруженные находки переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы и принятия правового решения.

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