На Тернопольщине в храме установили уникальный вышитый иконостас
19:07, 19 июля 2017Общество
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Фото: tenews.org.ua
Село Тютьки, на Тернопольщине, стало известным благодаря храму с уникальным вышитым иконостасом. Как сообщает «TeNews», на его создание понадобилось полтора года.
Каждую икону вышивала одна из семей, которые входят в состав прихода, и проживающих в разных уголках мира. Вышивальщицы пришили 1 436 433 бисеринок весом 17,724 кг, а площадь вышитых икон составила 7,12 м.кв.
Желающие посмотреть на иконостас приезжают отовсюду. Очевидцы говорят, что вся красота иконостаса на фотографиях не передается, это нужно увидеть вживую.
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