На Тернопольщине в храме установили уникальный вышитый иконостас

19:07, 19 июля 2017
Общество
1071
Фото: tenews.org.ua

Село Тютьки, на Тернопольщине, стало известным благодаря храму с уникальным вышитым иконостасом. Как сообщает «TeNews», на его создание понадобилось полтора года.

2

Каждую икону вышивала одна из семей, которые входят в состав прихода, и проживающих в разных уголках мира. Вышивальщицы пришили 1 436 433 бисеринок весом 17,724 кг, а площадь вышитых икон составила 7,12 м.кв.

3

Желающие посмотреть на иконостас приезжают отовсюду. Очевидцы говорят, что вся красота иконостаса на фотографиях не передается, это нужно увидеть вживую.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter