На Тернопольщине в храме установили уникальный вышитый иконостас

Село Тютьки, на Тернопольщине, стало известным благодаря храму с уникальным вышитым иконостасом. Как сообщает «TeNews», на его создание понадобилось полтора года.

Каждую икону вышивала одна из семей, которые входят в состав прихода, и проживающих в разных уголках мира. Вышивальщицы пришили 1 436 433 бисеринок весом 17,724 кг, а площадь вышитых икон составила 7,12 м.кв.

Желающие посмотреть на иконостас приезжают отовсюду. Очевидцы говорят, что вся красота иконостаса на фотографиях не передается, это нужно увидеть вживую.