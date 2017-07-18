Во Львове вандалы повредили скульптуру Богородицы

Во Львове неизвестные отбили голову фигуре Богородицы, которая была установлена в Сквере Достоинства в 2014 году. Как сообщает "Твой город", головы не было на месте инцидента и ее пока не нашли, отметила Наталья Пипа, руководительницы ГО «Лучший Сихов».

«За три года таких случаев не было, только таблички один раз кто-то сорвал», – рассказала Наталья, добавив, что это не первый подобный случай на Сыхове. Ранее неизвестные злоумышленники портили фигуры Богородицы в двух местных школ. Сейчас скульптуры восстановлены.

В главном управлении полиции во Львовской области подтвердили, что с начала года было несколько случаев повреждения религиозных объектов. По всем этим случаям проводятся проверки.

По словам Натальи Пипы, община восстановит фигуру Богородицы. Местные жители планируют устроить дежурство возле скульптуры, чтобы уберечь ее и попробовать поймать злоумышленников.