В Иерусалиме заметили знак прихода Мессии: из стен храма потекла вода

В Иерусалиме произошел загадочный феномен: из Западной стены храма потекла вода. Первым феномен текущей воды заметил местный житель Джош Вандер, который облюбовал себе место и часто приходил туда молиться, об этом сообщают "Подробности" со ссылкой на "Breaking Israel News".

Текущую воду он обнаружил на 17-й день еврейского месяца Таммуза.

Об увиденном Джош сообщил раввинам, однако до выяснения источника текущей из стены воды никаких официальных заявлений о чуде не будет. Если же вода течет из стены не из-за мирских причин, то тогда будет рассмотрена как один из знаков, предвещающих приход Мессии.

"... и из дома Хашем выйдет фонтан и омоет долину Ситтим", - Иоиль 4:18

"Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника", - Иезекииль 47: 1