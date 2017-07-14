На Ровенщине показали редкие иконы, которые хотели вывезти за границу

На Ровенщине показали уникальные старинные иконы, которые хотели вывезти за границу. Их волынские таможенники вернули в Украину, и, в результате, СБУ передало их в музей на Волыни, сообщает "Рiwnich-info".

Это 70 шедевров иконописи XVIII - начала XX веков. Их можно увидеть в центре досуга в Вараше до конца сентября.

Представленные на выставке работы – византийская иконопись. Эти иконы писали, как в монастырских мастерских, так и художники на заказ, и для продажи.

Уникальными являются изображения Богородицы: "Казанская", "Арапетская", "Владимирская", "Федоровская", "Всех скорбящих радость", "Взыскание погибших", "Нечаянная радость", "Живоносный источник". Также иконы святых: Николая, Варвары, Георгия, Пантелеимона и архангела Михаила.