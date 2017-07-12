В Киеве восстанавливают памятник князю Владимиру Великому
14:56, 12 июля 2017Общество
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Фото: facebook.com / Ирина Прокопенко
В Киеве начались работы по восстановлению покрытия памятника князю Владимиру Великому на Владимирской горке. Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный директор Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий Ирина Прокопенко
"Начаты плановые работы по восстановлению покраски памятника Владимиру, Владимирская горка. Планируется восстановление герметизации швов и новая покраска. Прошу прощения у всех неравнодушных и гостей города за не очень пристойный вид памятника в ближайшие дни", - написала Оксана Прокопенко.
Она также отметила, что завершить работы планируют 25-26 июля.
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