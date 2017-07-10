У подножия Аккерманской крепости археологи ищут вход в древнюю святыню

У подножия Аккерманской крепости археологи ищут вход в старинную мечеть, которая была построена на месте молдавского православного храма.

Как сообщает "Превый городской", процесс только начался, но под толстым слоем почвы уже находят интересные артефакты - монеты прошлого тысячелетия и заморскую керамику.

Сантиметр за сантиметром археологи в прямом смысле слова раскапывают историю. Задача ученых - исследовать размеры объекта и найти к нему вход. На пути к цели археологи наталкиваются на различные артефакты.

«У нас уже есть импортная керамика XV века, привезённая из Валенсии. Есть керамика местного производства времён Золотой орды. Сегодня мы нашли четвёртую монету золото-ордынского времени», - рассказала научный сотрудник института археологии Национальной академии наук Украины Ирина Тесленко.

Археологи проводят раскопки на участке 100 квадратных метров. Но реальные размеры старинной мечети неизвестны. Ученые ссылаются на архивные материалы и наработки коллег.

«Есть изображение XVIII века мечети на данном месте. Так же на основании раскопок, которые частично затронули часть этого сооружения, мечети и храм, которые были проведены в 1970-80 годах. Данная экспедиция является продолжением тех, начатых институтом археологии, исследований», - сказал заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета Андрей Красножон.

Часть найденных артефактов передадут в местный краеведческий музей, а на на месте раскопок планируют сделать отдельную экспозицию для туристов.

«Если до этого, проходя мимо этого объекта, мы просто рассказывали и показывали на землю, то сегодня оголятся части стен, фасадов этой мечети и мы сможем туристам наглядно показывать объект, который существовал в тот период времени», - сообщил и. о. начальника КП «Фортеця» Александр Морозов.

Искать мечеть и предметы старины археологи планируют до начала осени. Потом - будут работать с находками и полученными данными.