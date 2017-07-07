На Закарпатье священники УПЦ отпели погибшего воина
18:01, 07 июля 2017Общество
963
Фото: mukacheve.church.ua
Чин погребения воина Владимира Бричака возглавил благочинный Береговского района протоиерей Омельян Войтович. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Прощальная церемония проходила на центральной площади города Берегово Закарпатской области.
Провести погибшего воина в последний путь пришли родные, друзья, боевые побратимы и неравнодушные горожане.
Владимир родился в 1977 году, жил и работал в городе Берегово.
Он погиб 4 июля в зоне проведения АТО. Службу на Востоке после окончания срока мобилизации продолжил по контракту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter