На Закарпатье священники УПЦ отпели погибшего воина

Чин погребения воина Владимира Бричака возглавил благочинный Береговского района протоиерей Омельян Войтович. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Прощальная церемония проходила на центральной площади города Берегово Закарпатской области.

Провести погибшего воина в последний путь пришли родные, друзья, боевые побратимы и неравнодушные горожане.

Владимир родился в 1977 году, жил и работал в городе Берегово.

Он погиб 4 июля в зоне проведения АТО. Службу на Востоке после окончания срока мобилизации продолжил по контракту.