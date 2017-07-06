Христиане требуют от Facebook создать лайк в виде креста

Христианский активист из США в сети Facebook призвал разработчиков добавить крест, который будет символизировать лайк.

Об этом написал сам Джошуа Фейерштейн на своей странице в сети Facebook, сообщает Эспрессо ТВ.

Кампания за ведение нового символа в виде креста стала реакцией на то, что в июне этого года соцсеть добавила в качестве "лайка" радужный флаг на знак борьбы за права ЛГБТ-сообщества.

В Фейерштейна в Facebook 2 миллиона подписчиков. За неделю его пост набрал более 28 тыс. лайков и других реакций и около 9,5 тыс. перепост.

В то же время в комментариях к петиции развернулся настоящий религиозный диспут: если добавить крест, то по логике, нужны и символы других мировых религий, например полумесяц и звезда Давида.