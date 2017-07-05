Во Львове открылась выставка современной сакральной живописи украинской художницы

Во львовской галерее «IconArt» 4 июля открылась авторськая выставка «Агапе. От сотворения к спасению» Натальи Русецкой, представительницы «Львовской школы» современной сакральной живописи.

Как сообщается на сайте галереи «IconArt», произведения Натальи Русецкой отличаются максимально простотой формой и изысканностью цветовой гаммы. Прорабатывая традиционные для христианского искусства сюжеты, художнице удается отойти от устоявшейся иконографии и создать собственную глубокую интерпретацию каждой отдельной темы.

Элементы византийской иконографии в произведениях Натальи Русецкой приближенные к аскетическим знакам. Без дополнительного декора и деталей, они предстают как абстрактные символы или первобытные архаические знаки, заставляют зрителя выстраивать свои, новые интерпретации изображений. Таким образом художница переосмысливает традиционную иконографию и превращает ее в новую личную визуальную среду.

Обычно такие темы как создание мира и распятия появляются в монументальных формах храмовых росписей или икон. Наталья Русецкая переводит эти темы в относительно небольшой формат камерных образов. Небольшие, почти миниатюрные произведения звучат более индивидуально, чем величественные храмовые росписи. Произведения Русецкой переводят общеизвестные темы на другой, более личностный уровень. То есть, о Божией любви они не голосят на многолюдных собраниях, а в тихой интимной беседе.

Именно поэтому выставка названа “агапе” – Божия любовь. В греческом переводе Священного писания (“Септуагинте”) это слово появляется в описании акта творения. Также евангелисты, описывая события Тайной вечери, называют ее “агапе”, как акт любви. Именно это значение повлияло на использование термина “агапе” для обозначения ранне-христианского богослужения.

Объединяя в рамках одной небольшой выставки произведения на тему создания мира и Христовых страстей, Русецкая показывает свое видение истории спасения.

Выставка продлится до 6 августа.