На Львовщине назовут улицу в честь Патриарха УАПЦ

Депутаты Винниковского городского совета приняли решение о наименовании в городе Винники Львовской области улицы в честь Патриарха УАПЦ Димитрия.

Как сообщается на сайте УАПЦ, с целью почитания и сохранения памяти выдающихся жителей города, которые жили и работали в Винниках, принимая во внимание рекомендации комиссии по вопросам развития города, внешнеэкономической деятельности и гуманитарной политики, руководствуясь ст. 37 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Винниковский городской совет решил:

Проезд, который соединяет улицы Шевченко и Пушкина назвать улицей Патриарха Димитрия и культурному зданию Религиозной общины УАПЦ прихода равноапостольного князя Владимира Великого в г. Винники Лычаковского района Львова присвоить почтовый адрес Патриарха Димитрия 2а.

Таким образом Винники стали первым городом в Украине, который почтил память Патриарха Димитрия (Яремы) наименованием улицы.

Приход святого Владимира тоже имеет отношение к Димитрию, поскольку чин освящения места под строительство храма возглавлял отец Владимир Ярема, я надкупольные кресты овещал он, уже как Патриарх УАПЦ Димитрий.

В храме Воскресения Господня города Винники также частично сохранены розсписи, которые отец Владимир Ярема выполнил будучи еще священником.