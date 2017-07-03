В Житомире священники УПЦ отпели украинского офицера

В Житомирском Доме Офицеров 30 июня состоялся чин отпевания полковника СБУ, Юрия Возного, который трагически погиб во время выполнения служебных обязанностей на Востоке Украины. У Героя, который защищал свою Отчизну остались жена и трое детей, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.

Чин погребения совершили клирики Житомирской епархии: протоиерей Сергей Грицаюк, протоиерей Владимир Игнатюк и протоиерей Николай Синюк. В зале офицерского помещения собрались родные, близкие и друзья почившего, военные и представители власти.

По окончании чина отпевания протоиерей Сергий обратился к собравшимся со словами проповеди, отметив большую любовь к Украине почившего героя. Он также подчеркнул, что Церковь постоянно и усиленно молится за всех, кто защищает наше государство, а особые молитвы приносит Богу за военных, которые положили свою жизнь ради других. Отец Сергий также передал слова сочувствия родным от архиепископа Никодима.