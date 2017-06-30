На Ровенщине открыли выставку уникальных икон острожской иконописной школы

В Острожской академии открыли выставку икон острожской иконописной школы.

Образы были написаны в острожской иконописной мастерской в середине 18 века специально для Святовоскресенського храма, сообщает интернет-издание "Район Острог".

"Я посчитал, что таких икон в Остроге есть 40, в Киеве, Луцке, Львове, сохраняется еще где-то 40. Если добавить сюда еще иконы, которые есть в церквях, то наследие острожской иконописной мастерской составит 100 икон. Это фишка Острога! По верху все иконы в два, а то и три слоя, были записаны масляной живописью. Реставрировать пришлось, снимая каждый слой, каждый пигмент. Кое-что удалось снять "химией", а кое-что пришлось снимать скальпелем по миллиметру. На большинстве икон я фрагментарно оставил верхние слои, зритель может их увидеть, понять процесс реставрации", – сказал реставратор Николай Бендюк.

Выставка будет действовать до 5 июля. После этого иконы вернут в церковь в селе Оженин.