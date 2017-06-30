Известная оперная певица выступит, чтобы собрать средства для факсимильного издания Реймского Евангелия

В рамках программы фестиваля «Княжеская семья. Regio genus», благотворительный концерт в Софийском соборе 5 июля даст солистка Венской оперы, народная артистка Украины Виктория Лукьянец.

Как сообщает "ПРО", самая титулованная украинская оперная певица выступит, чтобы собрать средства для факсимильного издания Реймского Евангелия – украинской книги, которая стала национальным символом Франции. На нем принимали присягу все короли, начиная с Генриха III до Людовика XIV. Оригинал книги хранится в Муниципальной библиотеке города Реймс (Франция).

Несмотря на то, что гастрольный график певицы расписан на годы вперед, благотворительной деятельности Виктория Лукьянец уделяет много времени. Благодаря рождественскому концерту в Софийском соборе, музей начал реставрацию двух киотов XIX века, которые хранятся в соборе. Теперь королева мировой оперной сцены споет в Софии, чтобы точная копия знаменитой книги увидела свет.

Лирико-колоратурное сопрано и совершенное владение техникой бельканто сделали Викторию одной из самых желанных исполнительниц современности. Партнерами по сцене талантливой украинки были Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти... Ей восторженно рукоплескали зрители миланского театра «Ла Скала», нью-йоркского «Метрополитен-опера», лондонского «Ковент-Гарден», парижской «Опера Бастиль», Гамбургской государственной оперы.