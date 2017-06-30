Во Львове улицу назовут в честь святых Веры, Надежды и Любви

Во Львове улица, соединяющая улицы Миколайчука и Пилипа Орлика будет называться Веры, Надежды, Любви. За соответствующее решение на сессии проголосовали 47 депутатов Львовского городского совета, сообщает издание "Варианты".

Шевченковской районной администрации поручено в месячный срок изготовить и установить таблицы с названием "Улица Веры, Надежды, Любви".

Недалеко осуществляется строительство храма святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии УГКЦ, это повлияло на выбор названия улицы. Кроме церкви и двух гаражных кооперативов, других зданий пока нет.

С общиной района были проведены встречи по поводу наименвания данной улицы и собрано более 500 подписей в поддержку присвоения ей этого названия.