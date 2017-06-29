Всеукраинский съезд педагогов подготовил резолюцию об улучшении преподавания предметов духовно-морального направления

Завершилась работа І Всеукраинского съезда педагогов по предметам духовно-морального направления.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, на мероприятии, проходившем на базе Национального университета «Острожская академия», Украинскую Православную Церковь представляли священнослужители, сотрудники епархиальных отделов образования и катехизации, ответственные за преподавание духовных дисциплин в учебных заведениях, преподаватели воскресных школ.

На пленарном заседании перед собравшимися выступил Председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ епископ Климент и секретарь Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства Ирина Ковальчук.

По итогам работы участники мероприятия подготовили резолюцию, в которой содержатся предложения к государственным органам об улучшении уровня преподавания предметов духовно-нравственной направленности и содействие утверждению у молодежи нравственности. В документе говорится о том, что несмотря на внедрение в дошкольные, общеобразовательные, профессионально-технические и высшие учебные заведения программ морального воспитания еще с 1992 года, в Украине наблюдается глубокий духовно-нравственный кризис.

Поэтому делегаты съезда предлагают Министерству образования и науки Украины рассмотреть вопрос о включении дисциплин морально-духовной направленности в инвариантную составляющую всех учебных планов общеобразовательных учебных заведений с 1 по 11 класс. То есть сделать такие предметы обязательными для изучения в случае согласия большинства родителей класса и при наличии подготовленного учителя.

Также одним из важных шагов является пересмотр школьной программы на соответствие моральным нормам, в частности литературы, пропорциональное освещение альтернативных теорий происхождения жизни на Земле, изъятие из воспитательных мероприятий образования элементов, связанных с гаданием, колдовством, магией, оккультизмом, которые негативно влияют на психологическое развитие и формируют у детей антихристианское мировоззрение.