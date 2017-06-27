Фонд госимущества выставил на аукцион костел

Бывший костел Святой Троицы в Магерове, на Львовщине, продают. Объект на аукцион выставил Фонд государственного имущества Украины, сообщает газета "Пограничье".

Сакральное здание середины XIX века, площадью почти 565 кв. м. продают и предлагают для приватизации. Как говорится в официальном сообщении, его состояние – неудовлетворительное.

Балансодержателем бывшего костела сейчас является частное предприятие «Газдиня», зарегистрированное по адресу во Львове.

Начальная сумма, за которую предлагают продать костел, не указана.