Фонд госимущества выставил на аукцион костел
20:08, 27 июня 2017Общество
1647
Фото: prykordonnya.info
Бывший костел Святой Троицы в Магерове, на Львовщине, продают. Объект на аукцион выставил Фонд государственного имущества Украины, сообщает газета "Пограничье".
Сакральное здание середины XIX века, площадью почти 565 кв. м. продают и предлагают для приватизации. Как говорится в официальном сообщении, его состояние – неудовлетворительное.
Балансодержателем бывшего костела сейчас является частное предприятие «Газдиня», зарегистрированное по адресу во Львове.
Начальная сумма, за которую предлагают продать костел, не указана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter