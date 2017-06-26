В Остроге педагоги обсудили особенности преподавания предметов духовно-морального направления

В Национальном университете «Острожская академия» состоялся первый Всеукраинский съезд педагогов по предметам духовно-морального направления. Съезд прошел под эгидой Министерства образования и науки Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В университет прибыло 250 педагогов из 24 областей Украины. Среди них – большое количество представителей духовенства Украинской Православной Церкви и сотрудников епархиальных отделов религиозного образования и катехизации.

По благословению Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины, перед собравшимися выступил Председатель Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви епископ Климент. Он произнес приветствие Предстоятеля Украинской Православной Церкви участникам съезда и поделился своими мыслями относительно задач этого образовательного форума.

Во время пленарного заседания слово имело секретарь Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства Ирина Ковальчук.

Работа съезда продолжалась с 23 до 25 июня. Были приняты резолюция и обращение к руководству государства с призывом о содействии распространению предметов духовно-нравственной направленности среди образовательных учреждений различных уровней.