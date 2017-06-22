На Виннитчине из церкви украли иконы XVII века

Кража из храма в селе Калитинка Шаргородского района произошла в начале июня. Как сообщает портал "Информационная Виннитчина" со ссылкой на ГУ Нацполиции в Винницкой области в милицию обратился настоятель храма.

Отец не приезжал в церковь почти неделю, с 4 по 10 июня, тогда и украли святыни. Среди ночи воры вытеснили деревянное окно, залезли в храм, взяли иконы, а тогда поставили окно на место.

В полиции отмечают, что похищенные образа датируются 17 веком. Стоимость одной из них, по оценке коллекционеров, может составлять до 10 тысяч долларов.

В деле открыто уголовное производство. Полиция ищет воров. Им грозит до 6 лет лишения свободы.