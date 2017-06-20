На Николаевщине активисты не допустили проведение эротической фотосессии в заброшенном храме

В селе Краснополье на Николаевщине общественность с руководством села выгнали участников эротической фотосессии, которую они решили устроить в местном недействующем храме Святого Георгия. Об этом сообщает интернет-издание «Мой Город» со ссылкой на Фейсбук представителя организации «ЭКО Березань» Людмилы Максименко.

Модель в нижнем белье позировала вместе с рыцарем в доспехах на фоне храма.

«На днях в с. Краснополье приезжали «гости» из Николаева, которые наглым образом без разрешения проводили эротические фотосессии в местном недействующем храме Святого Георгия», - написала Людмила Максименко.

По ее словам, вмешалась сельский голова Инна Крецу и активисты «ЭКО Березани». Священнослужители также приехали выгонять участников фотосессии.

«"Актеры" вынуждены были уехать прочь», - отметила активистка.