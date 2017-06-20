Дочь священника Александра Клименко пришла на кастинг детского песенного шоу

В эту субботу на кастинге нового сезона шоу «Голос. Дети» свои силы попробовала Анна Клименко, дочь победителя «Голоса страны-7» отца Александра. Бывший подопечный Тины Кароль признался, что их семью уже узнают на улицах, сообщает "1+1".

Девочка немного волновалась перед выступлением, но поддержка семьи и зрителей добавила ей уверенности.

«Анюта полностью унаследовала мой характер: дочь такая же целеустремленная и упрямая, как я. На кастинг она ехала с серьезной целью пройти дальше, но призналась мне, что, если в этом году не получится, попробует свои силы в следующем», – рассказал отец Александр.

«Я поддерживаю дочку в ее стремлениях. К тому же, знаю по себе, что это большая честь быть частью такого масштабного проекта», – поделился священник.

Отметим, что участие в кастинге приняли уже более двух тысяч одаренных детей из разных уголков Украины.