На Ровенщине из церкви похитили две иконы

В селе Вербень Демидовского района, Ровенской области, неизвестный ограбил местный храм. Об этом сообщает агентство новостей “Ровно Информационное” со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранителям о краже сообщил сельский председатель. Как оказалось, злоумышленник пытался открыть входную дверь, сломав ее. Однако, потом оказалось, что дверь заперта на засов изнутри.

Тогда злоумышленник разбил стекло и проник в храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Неизвестный похитил из церкви две иконы “Успение Пресвятой Богородицы”. Сейчас его ищут полицейские.