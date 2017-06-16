В Умани открыли выставку святынь, среди которых - икона, которая сама обновляется

"Таинственный мир православной иконы" – под таким названием в Уманском краеведческом музее открыли постоянную экспозицию иконописи и церковной атрибутики. Главное место на выставке занимает икона, которая обновилась сама – "Спаситель в темнице", сообщается на официальном сайте музея.

Главный хранитель фондов Уманского краеведческого музея 4 июля 2008 года заметила необычные процессы, которые происходили со старинной иконой с изображением Иисуса Христа, которая находилась в фондохранилище.

Изображение стало ярче, сложилось впечатление, будто какое-то жирное смолистое вещество стекает сверху до низу иконы, оставляя четкое изображение.

За время наблюдений за иконой научные сотрудники музея заметили, что изначально ярко проявился лик, нимб вокруг головы Иисуса Христа, грудь, багряниця (плащ) и бамбуковый посох. Позже появились другие части изображения, в частности белки глаз, элементы церковных букв и даже листья на бамбуковой палки.

Икона "Жених Церкви" или "Спас в темнице" из канонической серии "Муки Христовы", написанная неизвестным художником на железе (примерно начало XIX в.), которая является списком (копией) более древней иконы, была передана в краеведческий музей секретарем Уманского райисполкома 11 февраля 1972 года при закрытии православной церкви в с. Бабанка Уманского района.

На момент передачи икона была в неудовлетворительном состоянии: железная доска поржавела с обеих сторон, краска во многих местах надулась маленькими пупырышками и настолько потемнела, что трудно было разглядеть сюжет, а тем более детали рисунка.

Согласно Указа Президента Украины от 04.03.1992 года №125 "О порядке передачи культового имущества, которое хранится в фондах музеев" икона "Жених Церкви" учитывая и ее состояние и вид не была включена в списки для передачи в одну из возобновляемых тогда церквей Умани.

После осмотра иконы священники УПЦ и УПЦ КП были едины в своих выводах: икона обновляется. Церковнослужители пояснили, что факты обновления икон в домах верующих православных христиан и в православных храмах нередки, но случай обновления иконы в месте, где не проводятся молитвы, являются уникальными.

Искусствоведы музея работают над воссозданием истории иконы, наблюдают за процессом восстановления, который очень медленно продолжается.

Это явление вызвало большой интерес общественности, поэтому икона была выставлена в зале музея для осмотра. За год икону осмотрело около 30 тыс. посетителей.

Такая большая заинтересованность иконой привела к решению показать жителям Умани и гостям города самый ценный экспонат из собрания музея.

Распространенными и почитаемыми у православных есть иконы Богородицы. На выставке представлены две Богородичные иконы. Вызывает заинтересованность икона XVIII века. "Богородица Тихвинская" – копия чудотворной иконы известной с XIV века.

Посетители также могут ознакомиться с иконами украинской иконописной школы.