На Ровенщине состоится І Всеукраинский съезд педагогов по предметам духовно-морального направления

На базе Национального университета «Острожская академия» 23-25 июня состоится І Всеукраинский съезд педагогов по предметам духовно-морального направления. Об этом сообщает "ЧаРівне" со ссылкой на пресс-службу РОГА.

Решение о проведении съезда было принято в феврале на заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями при Министерстве образования и науки Украины.

Инициаторы убеждены – изменения, произошедшие в Украине в последние годы, требуют основательного анализа сферы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

К участию в работе съезда приглашены представители всех религиозных конфессий, народные депутаты Украины, педагоги и ученые со всей Украины, психологи, социологи и общественность.

Участники Съезда проанализируют состояние духовно-нравственного воспитания в детсадах, школах и ВУЗАХ, а также обозначат перспективы преподавания предметов духовно-нравственной направленности в Украине.

«Ровенщина имеет свои достижения в области духовного воспитания. Поэтому нам важно, что это мероприятие состоится в «Острожской академии». В учреждении действует научно-исследовательская лаборатория христианской этики, психологии и педагогики. Академия ежегодно выпускает 60 учителей соответствующей специальности. Также наставников этого профиля готовит наш институт последипломного педагогического образования», - отметила заместитель председателя ОГА Светлана Богатырчук-Кривко во время заседания оргкомитета.

Планируется, что в процессе работы съезда участники выработают ряд документов. В частности, по результатам планируют обратиться к руководству государства, руководителям церквей, педагогам и общественности с целью дальнейшего преподавания предметов духовно-нравственной направленности и воспитания патриотизма у детей и молодежи.