В Киеве открылась выставка уникальных армянских икон Украины

В рамках мероприятий, посвященных 226-летию провозглашения Дня иконы Армянской Богородицы, 13 июня, в Киевском Доме Архитектора презентовали наиболее яркие страницы украинско-армянской истории в рамках выставки: «Армянские иконы Украины». В экспозиции представлены репродукции более 20 легендарных икон из разных армянских соборов Украины, сообщает "AnalitikaUA.net".

В Комитете по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины, рассказали, что работы по созданию выставки длились более семи месяцев.

Почитаемые, коронованные иконы, о которых веками слагались легенды, писались научные работы, впервые продемонстрированы широкой общественности.

Как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, мы с гордостью представляем наследия армян Украины. «Презентованные сегодня иконы являются свидетельством древней дружбы наших народов».

Выставка вызвала большой интерес, присутствовали известные ученые, общественные и политические деятели, представители армянского и украинского духовенства, Посольства РА в Украине.Презентацию провел украинский историк, глава Комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давид Давтян.

Еще одно мероприятие, посвященное армянской культуре - выставка «Армянские хачкары», продлится с 16 по 27 июня, в Национальном заповеднике «София Киевская».

Выставка «Армянские иконы Украины» организована Союзом армян Украины, при содействии Союза архитекторов Украины и активистов Гражданской платформы «Армяне Украины».