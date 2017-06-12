На Тернопольщине священники отпели офицера Вооруженных Сил Украины

17:51, 12 июня 2017
Общество
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Фото: news.church.ua

В селе Великие Викнины Збаражского района Тернопольской области 10 июня прощались с 24-летним офицером Вооруженных Сил Украины Николаем Сидорчуком. В эти дни его жизнь прервала внезапная смерть, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Тернопольской епархии.

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Чин похорон в местном Свято-Георгиевском храме совершил благочинный протоиерей Андрей Гарасим.

Отец почившего Николая высказал просьбу православных верующих поддержать их семью в глубокой скорби молитвами за сына.

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