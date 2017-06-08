В Киеве продолжается Х Экуменическая социальная неделя

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко 7 июня начался Всеукраинский общественный форум «Х Экуменическая социальная неделя». Тема мероприятия: «Достоинство. Служение. Солидарность. На пути обновления страны», сообщается на сайте КНУ.

Продлится форум до 9 июня.

Десятый год подряд Институт экуменических студий Украинского католического университета организует Экуменическую социальную неделю. И лишь впервые Всеукраинский форум проходит в Киеве.

Уже традиционно на Форуме встречаются представители духовенства, религиозных организаций, образования, власти, бизнеса, общественного сектора, СМИ, чтобы обменяться опытом и выработать пути решения социальных проблем.

Открытию мероприятия предшествовала экуменическая молитва за единство христиан и мир в Украине.

Форум открыли президент Украинского католического университета Борис Гудзяк, проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров, проректор по внешним связям Украинского католического университета Олег Турий, президент Института экуменических студий.

Проректор КНУ Владимир Бугров подчеркнул, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко традионно сотрудничает с Украинским католическим университетом.

«Традиция научных, просветительских, культурных мероприятий, которая сложилась в партнерстве нашего Университета и УКУ может служить достойным примером для других украинских вузов»,– отметил в своей речи проректор.

Вечером этого же дня была презентована выставка «Патриарх Иосиф Слепой: Быть собой!».

Инициативу проведения форума в столице поддержали партнеры-соорганизаторы, среди которых Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киевский областной совет и облгосадминистрация, Киевская городская государственная администрация, Пасторально-миграционный отдел УГКЦ, Киевский центр Украинского католического университета, Украинский кооперативный альянс, Институт религиозных наук святого Фомы Аквинского, Центр святого Климента, Открытый православный университет святой Софии-Премудрости, Украинская академия лидерства, Украинский кризисный медиа-центр.