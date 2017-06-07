В Белгород-Днестровском возле храма саперы обезвредили боевой снаряд

Возле ограды храма святого великомученика Иоанна Нового Сочавского в городе Белгород-Днестровский 5 июня был найден современный 45-миллиметровый, фугасный, осколочный снаряд. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Настоятель храма протоиерей Рустик Выходцев сразу вызвал все оперативные службы Белгород-Днестровского для обезвреживания боевого снаряда. На место находки была вызвана специальная группа по разминированию. До прибытия саперов вблизи снаряда дежурил наряд полиции.

Вечером того же дня саперы извлекли боевой снаряд с территории церкви и обезвредили его.

Протоиерей Рустик сообщил, что за несколько дней до этого происшествия было возгорание травяного покрова в 20 метрах от места находки взрывоопасного предмета. «Только милостью Божьей огонь распространился в обратную сторону от опасной находки», – сказал священник.