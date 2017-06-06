В Луцке состоится выставка уникальных вышитых икон и кукол

В Луцке состоится выставка вышитых работ Юлии Токарской. В активе мастерицы – вышитые иконы, традиционные украинские куклы-мотанки, стилизованные японские триптихи, разнообразные по форме и жанрам, все они объединены оригинальным и индивидуальным стилем мастерицы, сообщает "Волынь 24".

Лучанка рассказывает, что занимается вышиванием 20 лет, и результаты творчества решила презентовать на выставке.

«Я начала вышивать, когда родилась дочка. Первой работой была вышитая подушечка, а потом сразу взялась за вышивание иконы. Кроме работ на религиозную тематику есть и другие картины. Кстати, эскизы к ним тоже рисую сама. В последнее время взялась за пошив кукол. На их одежде и аксессуарах сочетаю старинные вышивки и современные узоры», – рассказала Юлия Токарская.

Все куклы отражают определенный род занятий или профессию украинцев – как современных, так и наших предков. К примеру, последней мастерица сделала куклу-русалку, а перед тем – кукол-волонтеров.

Выставка работ Юлии Токарной запланирована на 28 июня в Музее книги, в Луцком замке.