В Киеве состоялось религиозное шествие в защиту прав детей

В субботу, 3 июня, в Киеве на совместном марше 16 религиозных организаций выступили в защиту прав детей и семьи. Шествие организовал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, сообщает информационное агентство "Информ-UA".

"Будет здоровая семья – будет и цветущая Украина", - заявляли участники события.

Верующие считают, что наибольшей детской угрозой есть вредные привычки взрослых и родители должны научить своих детей отличать добро от зла.

"Кто производит порнографию? Взрослые. Кто продает и кто изготавливает алкоголь? Взрослые. Поэтому взрослые сегодня должны выступить и представить детям пример, что есть прекрасное время и прекрасная возможность для того, чтобы хорошо провести досуг", – рассказал один из организаторов шествия.

Участники акции призвали украинцев делать детей счастливыми.