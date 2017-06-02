На Хмельнитчине вандалы осквернили храм УПЦ и похитили Дарохранительницу

В ночь на 1 июня из Свято-Покровского храма села Адамовка Виньковецкого района Хмельницкой области вандалы похитили Дарохранительницу со Святыми дарами, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Протоиерей Михаил Варахоб рассказал, что грабители взломали дверь со стороны паламарки и проникли в церковь.

«Вандалы осквернили храм и собирались его ограбить. Они собрали иконы на полу, но вынести не успели, наверное что-то их напугало. Забрали только Дарохранительницу с Дарами и скрылись», - рассказал священник.

На место преступления прибыли правоохранители, которые пытаются разобраться в том, что произошло.

По словам протоиерея Михаила, наиболее впечатляет то, что воры решили похитить Священное утварь вместе с Дарами. «Это обычная Дарохранительница, если оценивать ее с точки зрения воров. Но для верующего человека - это святыня. Я не знаю зачем ворам она нужна была...», - удивляется священник.

По его мнению, вандалы могли действовать под влиянием тех настроений, которые в последнее время распространяются в регионе - представители различных радикально настроенных групп проводят агитацию.

Свято-Покровский храм в селе Адамовка является памятником архитектуры, был построен в 1773 году.

***Дарохранительница - священный сосуд, в котором хранятся Святые Дары - Тело и Кровь Христовы, используемые для причащения. Она является самым священным предметом в христианском храме.