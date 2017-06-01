В Киеве состоялся VI Национальный Молитвенный завтрак

В Киеве, в Украинском Доме, состоялся 6-й Национальный Молитвенный завтрак. Как сообщает "Укринформ", участники собрания почтили минутой молчания кардинала Любомира Гузара, который скончался 31 мая.

Молитвенные завтраки с участием представителей религиозных организаций, государственных деятелей, политиков, чиновников, бизнесменов, являются многолетней традицией во многих демократических страна.

Более 60 лет такие молитвенные завтраки проходят в Конгрессе США, а также в Европарламенте, в Германии, Норвегии и других странах.

В Украине молитвенные завтраки проходят под патронатом Председателя Верховной Рады Украины.