В Киеве состоялся VI Национальный Молитвенный завтрак
17:10, 01 июня 2017Общество
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Фото: facebook.com
В Киеве, в Украинском Доме, состоялся 6-й Национальный Молитвенный завтрак. Как сообщает "Укринформ", участники собрания почтили минутой молчания кардинала Любомира Гузара, который скончался 31 мая.
Молитвенные завтраки с участием представителей религиозных организаций, государственных деятелей, политиков, чиновников, бизнесменов, являются многолетней традицией во многих демократических страна.
Более 60 лет такие молитвенные завтраки проходят в Конгрессе США, а также в Европарламенте, в Германии, Норвегии и других странах.
В Украине молитвенные завтраки проходят под патронатом Председателя Верховной Рады Украины.
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