Как чинят купол колокольни Софии Киевской
Купол колокольни Софии Киевской начал протекать во время дождей. Сейчас на нем работают четыре альпиниста, которые восстанавливают повреждения, сообщает "Сегодня".
"Последние комплексные реставрационные работы по куполу проводились в 1971 году, тогда заменили конструкции и даже покрытие купола, а в 2000 году делали ее перепозолоту, ведь обычно такую процедуру проводят раз в 30-35 лет. С тех пор никаких работ там не проводилось. Но в последнее время на куполе начали расходиться замки, через которые вовнутрь попадала влага. Делаем этот ремонт, чтобы больше не было точечных затеканий", - пояснил замдиректора по реставрационным и хозяйственным работам Нацзаповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.
По его словам, четверо верхолазов работают почти месяц на высоте более 70 метров, и большая часть работ уже выполнена. Средства на ремонт выделены из спецфонда заповедника - 196 тыс. грн.
"Крыша сделана из меди, потому как только она нагревается, замки немного расходятся, из-за этого мы вынуждены были почти все их обработать спецсредством. С позолотой делать ничего не будем, поскольку наши технологи разработали спецматериал под цвет позолоты, чтобы обработанные участки не выделялись. Альпинисты закончат ремонтные работы на куполе в течение недели. Насколько все качественно сделали, узнаем после начала сезонов дождей", - отметил Кириленко.
Недавно колокольню немного подремонтировали и почистили лестницу, а еще для безопасности посетителей были установлены "антисуицидальные" сетки.