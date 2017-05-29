На Тернопольщине отмечают 300-летие деревянного храма, построенного без гвоздей

В городе Чертков Тернопольской области отмечают 300-летие со времени постройки без единого гвоздя величественного деревянного храма Вознесения Господня. Об этом сообщает "Укринформ".

«Вознесенская церковь в Черткове – уникальное произведение народной архитектуры, яркий образец украинского деревянного строительства. Построенный в начале 1700-х годов в классическом для XVIII века. экстерьере, храм имеет глубокий навесной крыша из гонта, башни и башенки и маленькие окошки, которые идеально гармонируют с торжественной и, вместе с тем, простой обстановкой внутри церкви», - рассказал тернопольский историк Олег Гаврилюк.

По его словам, храм подвергался сильному разрушению во время нападения на Чортков татар и турок. Полностью церковь отстроена в 1717 году.

Силуэтная особенность Вознесенской церкви является неповторимой и уникальной, что выгодно отличает ее среди других украинских деревянных церквей.