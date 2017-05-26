На Волыни неизвестные осквернили храм УПЦ

В ночь на 26 мая неизвестные злоумышленники ворвались в Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви в селе Пирванче Гороховского района на Волыни. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Очевидно, преступники искали церковную кассу, однако не нашли деньги и решили отомстить, осквернив храм.

Как стало известно, вандалы перевернули Святые Дары на престоле, совершили в помещении разгром.

Сейчас на месте преступления работает полиция.