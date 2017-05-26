На Волыни неизвестные осквернили храм УПЦ
15:23, 26 мая 2017Общество
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Фото: news.church.ua
В ночь на 26 мая неизвестные злоумышленники ворвались в Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви в селе Пирванче Гороховского района на Волыни. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.
Очевидно, преступники искали церковную кассу, однако не нашли деньги и решили отомстить, осквернив храм.
Как стало известно, вандалы перевернули Святые Дары на престоле, совершили в помещении разгром.
Сейчас на месте преступления работает полиция.
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