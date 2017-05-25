На Винниччине в фундаменте церкви, которую реставрируют, нашли старинную икону

Старинную икону нашли в фундаменте церкви XVIII века, которую реставрируют на Винничине, в селе Малая Ростовка. Об этом сообщается на сайте "Винницяок".

Во время реконструкции строители в фундаменте нашли старинную икону Ангела-Хранителя. Уверены, это она уберегла церковь. Также, как говорят местные жители - сюда приезжали люди отовсюду. Исцелялись от многих неизлечимых болезней, молились чудодейственной иконе.

Кто построил храм – точно не известно. Первые исторические данные датируются 1776 годом. Но местные жители говорят, храм стоял уже задолго до того. В советское время его закрыли. Под воздействием ветра и дождя дубовые балки сгнили. Чтобы восстановить церковь пришлось делать точные архитектурные расчеты.

Сначала построили фундамент. На него установили стены. Потом сделали крышу. Теперь церковь оббивают водостойкими досками.

На восстановление храма фермер, который финансирует реставрационные работы, уже потратил почти 2 млн гривен.

Действующей церкви в Малой Ростовке пока нет. Ближайшая - в соседнем селе, за 8 километров. Восстановить храм Покрова планируют уже через год. Но богослужения здесь уже проводят. На стены вешают иконы ручной работы. Люди мечтают вернуть сюда старинный чудотворный образ Божией Матери.