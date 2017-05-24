Во Львове реставрируют одну из старейших церквей города

Во Львове восстанавливают сакральные сооружения. В этом году начались ремонтные работы по реставрации одной из старейших церквей города – храма святого Николая, сообщает "Львовский портал".

«Сотни лет нашим храмом заботится святой Чудотворец Николай. В эти дни Он принес нам подарок – городская власть взяла на себя святую обязанность покрыть наш храм жестью, сделать капитальный ремонт, сделать дренаж на дворе. Мы очень благодарны, что нам помогают восстановить наш храм, старый храм Львова. Мы много лет ждали этого ремонта. А своими силами, за свои средства таких работ не в состоянии провести», – рассказал настоятель храма о. Владимир Хрептак.

«Поскольку в храме давно не проводили никаких реставрационных работ, его нужно было подробно исследовать. Поэтому подход к нему был особый.

В этом году здесь мы планируем и уже начали первоочередные работы, которые будут предотвращать разрушения храма. Территория, где расположен храм, находится под Замком. Поэтому вся вода из Замка стекает под храм. Здесь не было ни одного отвода дождевых вод, не было коллекторов и вода текла под храм и подмывала фундамент. Поэтому была большая опасность, относительно конструкции стен, потому что уже начали появляться трещины.

Относительно крыши, то она давно заржавела и прогнила. Один из крестов едва держался. Нужно было демонтировать все 3 креста. Сейчас они находятся на реставрации.

Работы продлятся до конца года, то есть до конца реставрационного сезона. Надеемся, что все работы закончим в теплое время года», – рассказала Лилия Онищенко, начальник управления охраны исторической среды.

По ее словам, в церкви планируется полная замена крыши, проведение гидроизоляции, восстановления благоустройства территории. Позади храма сделают подпорную стенку, чтобы закрепить склон.

***Церковь святого Николая является одной из древнейших церквей города. Точная дата строительства храма неизвестна, однако, по некоторым источникам, в 1300 году он уже был построен.

Церковь построена в традициях древнеукраинской архитектуры. Грубые стены построены из блоков тесаного камня. К сожалению, на сегодня верхние части утрачены и не дают полного представления о первоначальном виде храма. Церковь основательно перестраивалась в XVII – нач. XIX в. Она пострадала во время пожара в 1783 году. В 1924-1935 годах во время реставрации было раскрыто первоначальную белокаменную кладку нижней части стен.

В 2016 году было изготовлено проектно-сметную документацию на реставрацию церкви – 128,01 тыс. грн.

Соответственно, в этом году начали ремонтные работы по реставрации храма. Работы проводит подрядная организация КП «Центр Комплекс».