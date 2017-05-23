В Киеве состоится Всеукраинский общественный форум

В Киеве 7-9 июня состоится Всеукраинский общественный форум «Х Экуменическая социальная неделя». Тема мероприятия: «Достоинство. Служение. Солидарность. На пути обновления страны», сообщается на сайте ЭСН.

По словам организаторов, заявленная тема сейчас является особенно острой, ведь хорошие примеры солидарности граждан в кризисное время показывают нам, что принцип служения и взаимопомощи будет работать, если совместно находить компромиссы и решать конфликты. По их мнению, человеческое достоинство и достоинство страны в целом, служение друг другу и солидарность как единодушие интересов и взаимная ответственность в настоящее время должны быть на первом месте.

В этом году организаторы решили провести юбилейную Х Экуменическую социальную неделю в столице. По их мнению, Форум стоит провести дважды – в Киеве и во Львове, для того, чтобы показать наработки в течение 9 предыдущих лет и также объединить общественность вокруг важных проблем в Украине.

В рамках Экуменической социальной недели запланировано проведение открытых дискуссий, круглых столов, панельных дискуссий, семинара Украинского христианского академического общества, выставки, BarCamp для молодежи, рабочей мастерской, концерта народной и духовной музыки и других мероприятий.

Участие во всех мероприятиях Форума бесплатное.

Организатор Форума – Институт экуменических студий Украинского католического университета (Львов). Соорганизаторы: Киевский центр Украинского католического университета, Пасторально-миграционный отдел УГКЦ, Украинский кооперативный альянс, Институт Святого Фомы Аквинского, Киевский областной совет и облгосадминистрация, Департамент культуры Киевской городской государственной администрации, Центр Святого Климента, Открытый православный университет Святой Софии Премудрости, Украинская академия лидерства, Украинский кризисный медиацентр и другие.

***Экуменическая социальная неделя (ЭСН) – Всеукраинский общественный форум, который стремится объединить ресурсы общества, власти, социальных организаций, Церквей, СМИ и педагогов вокруг решения актуальных проблем общества, базируясь на общечеловеческих ценностях и Социальной доктрине Церкви, стимулируя экуменический диалог в социальной сфере.