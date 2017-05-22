"Право на жизнь": врачи-волонтеры получили благодарность Предстоятеля УПЦ за лечение детей в зоне АТО

Предстоятель Украинской Православной Церкви отметил труд врачей-волонтеров гуманитарной миссии доброй воли "Право на жизнь", которые занимаются лечением детей в зоне АТО.

Как сообщили в УПЦ, награждение письмами-благодарностями состоялось в столичном Дворце Ветеранов.

«Мы не считаем себя волонтерами, мы граждане своей страны и выполняем гражданский, человеческий и профессиональный долг там, где мы больше всего нужны. Я всегда говорю: войну остановит священник и врач», - сказал заместитель главы правления ГО " Медики Доброй Воли" Владимир Гришин.

В свою очередь, врачи-волонтеры поблагодарили Церковь за участие в миссии "Право на жизнь".