"Право на жизнь": врачи-волонтеры получили благодарность Предстоятеля УПЦ за лечение детей в зоне АТО
16:35, 22 мая 2017Общество
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Награждение врачей-волонтеров гуманитарной миссии доброй воли "Право на жизнь"
Предстоятель Украинской Православной Церкви отметил труд врачей-волонтеров гуманитарной миссии доброй воли "Право на жизнь", которые занимаются лечением детей в зоне АТО.
Как сообщили в УПЦ, награждение письмами-благодарностями состоялось в столичном Дворце Ветеранов.
«Мы не считаем себя волонтерами, мы граждане своей страны и выполняем гражданский, человеческий и профессиональный долг там, где мы больше всего нужны. Я всегда говорю: войну остановит священник и врач», - сказал заместитель главы правления ГО " Медики Доброй Воли" Владимир Гришин.
В свою очередь, врачи-волонтеры поблагодарили Церковь за участие в миссии "Право на жизнь".
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