На Винничине селяне восстанавливают старинную казачью церковь

На Винничине, в селе Малая Ростовка, местные жители своими силами отстраивают казацкий храм XVIII века. Со временем сооружение настолько обветшало, что легче было бы построить новое. Однако местный фермер-меценат взялся за реставрацию 200-летней церкви, сообщает винницкий информационный портал "Башня".

Деревянную Покровскую церковь решили воссоздать максимально аутентичной. Даже оставили уцелевшие балки, а разрушенные заменили крепким дубом. Реставрация храма еще продолжается, однако церковь уже под куполом и прихожане ходят в храм.

Сейчас здесь готовят стены под роспись. Расписывать придется 140 квадратных метров.

Церковь восстанавливается благодаря меценатству местного фермера. Однако по словам сельского главы, Дмитрия Грицая, фермер не хочет, чтобы его рекламировали. Среди озвученных причин – люди, к сожалению, не верят в благотворительность за просто так. В то же время местные жители подключились к работам.

"Она построена в 1775-1776 годах. Есть у нас такой местный краевед Владимир Демчик, который исследовал этот вопрос. Он живет и работает в Киеве. Церковь построена в старом украинском стиле, который и восстанавливают", – сказал Дмитрий Грицай.

Храм – это деревянный тетраконх с пристроенной (уже в епархиальном стиле) колокольней. Такие храмы часто возводились казаками, поэтому церковь и называют казацкой. Работа над восстановлением храма началась еще летом прошлого года.

"В селе есть два места, где чувствуешь какое-то возвышение. И это замечает много людей. Одно из них – напротив купола этой церкви, а другое – за селом", – рассказал Дмитрий Грицай.