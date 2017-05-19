В Кривом Роге состоялось мероприятие, посвященное Международному дню славянской письменности и культуры

В Криворожском академическом городском театре драмы и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко 18 апреля состоялись VI Международные научные Кирилло-Мефодиевские чтения. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Чтения посвященные чествованию творческого наследия равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, которые принесли славянским народам свет письменности и знаний, а также:

- 1955 лет со дня преставления апостола Андрея Первозванного (ок. 62 г.);

- 1950 лет со дня преставления славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла ( 67 г.);

- 1900 лет со дня упокоения апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117 г.);

- 980 лет со дня основания Ярославом Мудрым первой известной библиотеки в Украине (1037 г.);

- 930 лет перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари (1087 г.);

- 525 лет украинскому казачеству (1492) и 390 лет со дня рождения П.А. Дорошенко (1627-1698 гг.), украинского государственного и военного деятеля;

- 25 лет обретения мощей сщмч. Владимира, митрополита Киевского и возрождения в Киево-Печерской лавре Киевской духовной академии (1992 г.).

На пленарном заседании обсудили важные церковно-общественные вопросы. Затем перед собравшимися выступили с концертной программой творческие коллективы учреждений образования и культуры и воскресных школ города Кривого Рога.

В конце работы секций был подведен общий результат дискуссий и намечены планы по проведению VII Международных научных Кирилло-Мефодиевских чтений, посвященных международному дню славянской письменности и культуры, в мае 2018 года.