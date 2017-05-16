В Луцке открыли выставку икон святых-воинов

В Музее волынской иконы 15 мая открыли выставку «Небесное воинство. Образы святых воинов на волынских иконах ХVIІ-XIX вв.» Это совместный проект музеев Волыни и Ровенщины – Музея волынской иконы и Государственного историко-культурного заповедника города Острога, сообщается на сайте Луцкого городского совета.

Директор Волынского краеведческого музея Анатолий Силюк и заведующая Музея волынской иконы Татьяна Елисеева подробнее рассказали о выставке "Небесное воинство", на которой представлены 20 икон ХVIІ-XIX веков.

Образы демонстрируют как высокое мастерство авторов, так и народную иконопись. Культ святых воинов распространился на территории Украины со времен Киевской Руси, о чем свидетельствуют древнейшие памятники сакрального искусства. Украинские князья в крещении чаще всего выбирали себе имена святых победителей, возводили в их честь храмы.

Больше всего украинцы чтили святого Георгия Победоносца и Архистратига Михаила. В центре внимания были святые Дмитрий и Евстахий и первые украинские святые воины-страдники Борис и Глеб.

Прославляя святого Георгия, волынские иконописцы чаще всего обращались к теме «Чуда о змие», которая воплощала идею мужества и героизма ради святой веры, была символом победы добра над злом и христианства над язычеством. Такая традиция была связана с народным поверьем о святых, которые побеждают силы зла, а также с героическими событиями украинских казацких освободительных войн XVI – XVII вв. Иконы Георгия Победоносца комбинированные стилистическими особенностями, в которых легенда о Змееборце интерпретируется с характерным фольклорным звучанием.

Имея много общих черт в иконографии и символике, каждый из представленных на выставке образов имеет свои характерные черты. Среди других выделяется несколько икон Острожской иконописной мастерской, которая функционировала на протяжении первой половины XVIII века. Эти произведения обладают ярко выраженными своеобразными психоэмоциональными чертами.

Выставка предоставляет уникальную возможность в едином пространстве увидеть древнее художественное наследие Великой Волыни, осмыслить и почувствовать своеобразие церковного искусства.