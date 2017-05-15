В Киево-Печерской лавре откроется выставка тактильных икон
16:40, 15 мая 2017Общество
864
Фото: lavra.ua
По благословению Наместника лавры митрополита Павла в Трапезном храме Киево-Печерской лавры будет проходить выставка тактильных икон «Лаврские святыни». Об этом сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.
Будут представлены работы скульптора Михаила Федорина, проект Оксаны Гайдук.
Организатором выставки выступил фонд «Украинское народное посольство». Открытие состоится 16 мая в 12.00, ознакомиться с ее экспонатами можно до 30 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter