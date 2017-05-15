Десятки тысяч верующих УПЦ подписали обращение к Верховной Раде

Протестуют против принятия антицерковных законопроектов № 4128 и № 4511 Верховной Радой Украины православные верующие по всей Украине. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылками на пресс-службы епархий.

Принятие законопроектов №4128 и №4511, которые противоречат нормам Конституции и международного права в сфере гарантии свободы вероисповедания, планируется 18 мая. К народным депутатам обратились архиереи Украинской Православной Церкви и верующие со всей Украины с призывом остановить законодательный произвол и остановить дискриминацию, как УПЦ, так и других церквей.

Более 52 тысяч верующих Одещины только за один день подписали обращение к народным депутатам Украины от этого региона, чтобы они не голосовали в Верховной Раде за антицерковные законы. Верующие выступают категорически против вмешательства во внутреннюю деятельность Церкви государством.

Сбор подписей по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела начался 14 мая и будет продлен до вечера 15 мая, после чего все собранные подписи будут переданы в Киев народным депутатам Украины.

К верующим Запорожской епархии с призывом собирать подписи против принятия законопроектов, и совершить в эти дни подвиг поста и молитвы обратился митрополит Лука. Архипастырь подчеркнул, что такими своими действиями, как лоббирование антицерковных законопроектов, «некоторые «слуги народа» пытаются втянуть не только нашу Церковь, но и нашу Родину Украину в пучину межконфессиональной войны».

Также, обращаясь к пастве, управляющий Кировоградской епархией архиепископ Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф отметил, что принятием этих законопроектов Украина возвращается в тоталитарное советское прошлое, когда государство полностью контролировало Церковь. Это противоречит фундаментальным принципам свободы вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины и международными нормативно-правовыми актами, принятыми в ней.

Во время воскресной проповеди епископ Вознесенский и Первомайский Алексий обратился к верующим с такими словами: «Сегодня мы собираем подписи против антицерковных законопроектов, которые хотят принять в Верховной Раде Украины. Наши избранники, предавшие Бога и свой народ, хотят принять законы, согласно которым все должно принадлежать государству, чтобы представители власти ставили на кафедры архиереев, священнослужителей в храмы». В связи с этим Его Преосвященство благословил до 18 мая собрать подписи под обращением к народным депутатам Украины и ежедневно совершать молитвенное правило и наложить на себя пост.

Напомним, что согласно с законопроектом №4128 любой посторонний человек может считать себя членом определенного прихода и голосовать за ее переход в другую юрисдикцию. По такой схеме уже состоялись десятки захватов храмов Украинской Православной Церкви. Как отметил в своем докладе Блаженнейший Митрополит Онуфрий на Соборе епископов УПЦ 29 января 2016 года, во время так называемых голосований общих собраний за переподчинение приходов «происходит подмена понятий, и территориальную общину отождествляют с религиозной общиной».

Законопроект № 4511 направлен на дискредитацию УПЦ и предлагает нормы прямого вмешательства в деятельность религиозных организаций. Законодатели под угрозой запрета требуют заключать договор с государством и согласовывать с государственными чиновниками назначения епископов и священников.