Гражданин Румынии пытался незаконно вывезти из Украины икону

Сегодня сотрудники Черновицкой таможни ДФС введели дело о нарушении таможенных правил относительно гражданина Румынии, который пытался вывезти из Украины икону. Об этом сообщает "БукИнфо" со ссылкой на пресс-службу Черновицкой таможни ДФС.

Во время проведения таможенного контроля в автомобиле, который двигался в направлении выезда с таможенной территории Украины по полосе движения «зеленый коридор», было обнаружено икону. По предварительным выводам, икона была изготовленна в начале ХХ века в России.

Действия гражданина квалифицированы по статье 471 Таможенного кодекса Украины, поскольку икона подпадает под действие Закона Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей» и для ее перемещения нужны разрешительные документы.

Санкция нарушенной статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и конфискацию предмета правонарушения.