В галерее "Соборная" при Кафедральном соборе УПЦ действует фотовыставка "Люди Победы"

Фотовыставку «Люди Победы», посвященную героям Великой Отечественной Войны, к концу недели можно будет посмотреть в галерее «Соборная», которая действует при Духовно-просветительском центре Воскресенского Кафедрального собора УПЦ. Ее открытие состоялось в День Победы, 9 мая. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт галереи.

Благословение и поздравления с праздником Дня Победы от Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия присутствующим передал викарий Киевской Митрополии епископ Варсонофий. Архиерей поблагодарил всех ветеранов за их подвиги и пожелал всем мирного неба над головой и призвал помнить подвиг наших предков, которые защищали нашу Родину от нацизма.

Далее присутствующие имели возможность ознакомиться с фотовыставкой и посетить тематический концерт.

Фотовыставка «Люди Победы» – проект телеканала «Интер», будет продолжаться до 15 мая в галерее «Соборная» по адресу: Железнодорожное шоссе, 3. (метро Лыбидская).

Вход свободный с 10.00 до 17.00.