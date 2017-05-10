Духовенство УПЦ и православная молодежь поздравили ветеранов с Днем Победы

Накануне празднования Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом социальные отделы епархий УПЦ посетили ветеранов и детей войны и поздравили их с праздником. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылками на пресс-службы епархий.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 8-9 мая молились за ветеранов, погибших во Второй мировой войне и совершали молебны о здравии защитников Отечества. Кроме того священнослужители УПЦ приняли участие в торжествах по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы во Второй мировой войне.

В Черниговском гериатрическом пансионате состоялся концерт в честь Победы во Второй Мировой войне. На нем присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, сотрудники и подопечные пансионата.

Концертную программу открыл председатель миссионерского епархиального отдела протоиерей Георгий Лобанов. Она была организована усилиями православных волонтеров: воспитанников Черниговского духовного училища, учащихся воскресных школ, учащихся и преподавателей городской школы искусств, студентов Черниговского музыкального училища. Также волонтеры дарили подарки тем, кто не смог прийти на концерт и находились в палатах заведения.

Священнослужители Бердянской епархии поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы и передали от епархии продуктовые наборы с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В Кропивницком 9 мая клирики кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы посетили Общество инвалидов Великой Отечественной войны и других войн.

Секретарь епархии протоиерей Роман Кондратюк обратился с приветственным словом: «Осознавая, какой ценой была освобождена Отчизна наша, мы благодарно склоняем свою голову перед Вами, дорогие ветераны, и искренне поздравляем Вас с праздником Победы. Ваша жертвенная любовь обязывает нас быть взаимно благодарными и никому и никогда не позволить опозорить Ваш священный подвиг”.

В завершение хор духовенства исполнил пасхальные песнопения и вручил ветеранам подарки.

Клирик Запорожской епархии протоиерей Александр Афонин и воспитанники воскресной школы «Древо жизни» Свято-Георгиевского храма города Запорожья в праздничные дни поздравили ветерана с Днем Победы.

Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова 8 мая провел благотворительную акцию для пожилых людей, участников Второй Мировой войны. В этот день состоялась поездка в один из Домов ветеранов г. Киева. Волонери вручили ветеранам и участникам боевых действий сладкие подарочные наборы и поздравили их с 72-й годовщиной победы над нацизмом.

Братия Киево-Печерской лавры посетили пожилых людей, проживающих в доме престарелых в с. Грузское, Киевской области. Среди них есть и герои-фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны. Иеромонах Макарий и протоиерей Андрей поздравили ветеранов с Днем победы, благословили их иконами, вручили фрукты, сладости и медикаменты. В знак благодарности подопечные учреждения исполнили для гостей фронтовую песню.