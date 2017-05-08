Священник УПЦ благословил открытие международного боксерского турнира

В городе Острог Ровенской области, 6 мая состоялся международный турнир по боксу. На это мероприятие был приглашен настоятель местного Свято-Воскресенского храма УПЦ, митрофорный протоиерей Виктор Земляной, который совершил молитву и благословил открытие бокса, сообщает Ровенская епархия УПЦ.

Участниками турнира стали молодежь из разных уголков Украины и Молдовы. Около 200 участников турнира получили в благословение от священника иконы Почаевской Богоматери и описания жизни святых. Тренеры и организаторы получили Святое Евангелие.

Обращаясь к собравшимся протоиерей Виктор поздравил всех с Пасхальными праздниками и днем святого великомученика Георгия Победоносца. Пожелал успеха и помощи Божией.