В Киеве 9 мая откроется уникальная фотовыставка, посвященная героям ВОВ

9 мая в 15.00 в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре Воскресенского кафедрального собора УПЦ откроется уникальная фотовыставка - проект телеканала "Интер", посвященный настоящим героям Великой Отечественной Войны.

Как сообщает сайт галереи, в апреле телеканал "Интер" презентовал книгу-фотоальбом «Люди Победы. Будем жить!».

На открытие фотовыставки Духовно-просветительский центр пригласил ветеранов войны, которые поделятся своими впечатлениями и рассказами. Духовенство Кафедрального собора отслужит поминальную панихиду по погибшим на поле брани. В конце мероприятия буде проведена концертная программа, посвященная памятному дню.

Фотоальбом «Люди Победы» – это сто лиц, сто судеб, сто историй наших современников, ветеранов ВОВ. Истории ветеранов представлены практически из всех регионов страны. Журналисты и фоторепортеры телеканала проделали громадную работу, чтобы рассказать о новых уникальных героях и запечатлеть их на фото. Герои фотовыставки – танкисты, летчики, пехотинцы, артиллеристы, партизаны, медики…

Проект «Люди Победы» – это документ эпохи. Достоверный и бескомпромиссный. Мы смотрим сегодня на ордена и медали наших ветеранов — и понимаем их цену, как никогда раньше. Мы смотрим их фотографии, читаем их истории – и знаем единственную правду о войне, понимаем, почему она закончилась нашей Победой. Потому что воевали эти люди, люди Победы.

Люди Победы – очень точные слова. Наши ветераны прошли через многое, но они завоевали Победу. Это дало им силы поднять из руин огромную страну, дало им право гордиться своей Родиной.

Открытие фотовыставки 9 мая в 15.00. Вход свободный.

Киев, Железнодорожное шоссе 3, М.Лыбедская.