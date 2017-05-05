В Киево-Печерском заповеднике презентовали древнеегипетские мумии

В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике 5 мая состоялось представление коллекции старожитностей Древнего Египта. Об этом сообщается на сайте Минкультуры Украины.

В начале 2017 года, во время сверки фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, заместитель генерального директора археолог Сергей Пивоваров обнаружил настоящую древньоєгипетську мумию.

Впоследствии стало известно, что речь идет даже о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХІХ - ХХ веков. Как выяснилось, сначала они хранились в Церковно-археологическом музее, а позже - в Музее атеизма, который тогда располагался в Киево-Печерский лавре.

Несколько десятков лет эти уникальные предметы, находились в фондохранилище, и только теперь были найдены. Сейчас коллекция старожитностей Древнего Египта состоит из двух мумий, двух расписанных саркофагов и нескольких канопов (греч. Κάνωβος лат. Canopus – погребальных сосудов для внутренних органов).